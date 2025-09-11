Início das aulas. GNR realiza ações de sensibilização para autoproteção dos alunos
Cerca de 400 elementos da GNR vão estar nos agrupamentos escolares a promover ações de sensibilização sobre a auto-proteção, como agir em casos de bullying e segurança em geral. São mais de 4600 escolas abrangidas, 670 mil alunos que podem ser alcançados nestas ações.
A GNR adianta que no âmbito deste programa, que este ano celebra 33 anos de existência, foram apreendidas no último ano letivo 73 armas em ambiente escolar, destacando-se 53 armas brancas, seis armas de fogo e cinco de ar comprimido.
Foram também registados 2.354 crimes em ambiente escolar, destacando-se a ofensa à integridade física voluntária simples (890), a ameaça e coação (374) e o furto (183).
A Guarda registou igualmente 1.198 ocorrências de natureza não criminal, incluindo colaborações com as Comissões de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) (338), os relatórios de serviço (234) e as situações de abandono escolar (234).
No último ano letivo, a GNR realizou 16.318 ações de sensibilização junto de 873.328 utentes da comunidade escolar abrangidos (alunos, professores, auxiliares de educação e encarregados de educação).