O Ministério Público alega que a queixa não foi apresentada no prazo legal. Em Portugal, as queixas por violação têm de ser apresentadas no prazo de um ano após a ocorrência do alegado crime.

O inquérito foi aberto após denúncia da DJ Liliana, conhecida no meio artístico como Tágide. Em novembro do ano passado, ela identificou nas redes sociais o pianista de jazz como sendo o alegado agressor



O músico refutou as acusações e afirmou-se totalmente inocente.