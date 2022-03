Inquérito da Universidade Católica. Jovens dão mais importância ao 25 de Abril do que os mais velhos

A amostra, representativa da população portuguesa com 16 ou mais anos de idade, avalia de forma muito positiva a Revolução de Abril.Questionados sobre a importância da Revolução dos Cravos individualmente, 61 por cento respondeu ser “muito importante” e quatro por cento “nada importante”. De um modo geral, os portugueses consideram o 25 de Abril mais importante para a sociedade do que para si próprios.Por sua vez, entre os inquiridos que deram esta resposta, 85 por cento tinham o ensino superior e 64 por cento o terceiro ciclo.

Considerando a escala de resposta de 1 (nada importante) a 5 (muito importante), os inquiridos com idade igual ou inferior a 44 anos atribuíram uma cotação de 4,8, enquanto aqueles com 45 ou mais anos deram uma pontuação de 4,5.

O mesmo padrão de resposta é observado quando se divide a amostra por quatro grupos etários, havendo uma clara distinção entre as pessoas com idade igual ou inferior a 49 anos e com 50 ou mais anos.

25 de Abril é mais valorizado pelos partidos de esquerda

Avaliando a importância da Revolução de Abril para os diferentes partidos políticos, embora a data seja valorizada por praticamente todo o espectro político, conclui-se que existe uma clara divisão entre a esquerda e a direita.Quando a pergunta consiste na importância da Revolução dos Cravos de forma individual, a disparidade entre partidos é ainda maior.

Enquanto na esquerda as percentagens de respostas que classificaram esta data como “muito importante” variam entre 72 e 82 por cento, na direita a menor percentagem é de oito por cento (CDS) e a maior é de 64 por cento (IL).

O relatório ressalva, no entanto, que o cruzamento por voto nas últimas legislativas deve ser lido com especial cuidado devido ao reduzido número de inquiridos em alguns segmentos.

O inquérito permite ainda concluir que a maioria dos portugueses vê o 25 de Abril como um contributo muito positivo para um variado conjunto de temas sociais, culturais e económicos. Em primeiro lugar na lista de temas influenciados de forma positiva está o direito de voto, seguindo-se a liberdade de expressão, a liberdade, os direitos das mulheres, a democracia e a integração europeia. Os quatro temas escolhidos como menos influenciados pela Revolução de Abril foram a liberdade sexual, a descolonização, as Forças Armadas e a Justiça.











