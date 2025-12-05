Inquérito em curso. Bebé levada pela mãe está de volta ao Hospital de Gaia

“Os progenitores da menor são acompanhados, no âmbito da medida de Rendimento Social de Inserção, pelo Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social (SAAS) do Município Vila Nova de Gaia beneficiando de diversos apoios”.



A Unidade Local de Saúde de Gaia/Espinho abriu um inquérito interno a este caso, após a mãe da bebé ter contornado as medidas de segurança ali implementadas - desde logo a pulseira de vigilância, que foi encontrada intacta no caixote do lixo da casa de banho do quarto de internamento.

O Colégio de Pediatria da Ordem dos Médicos aconselha uma vigilância mais apertada nestes casos.



A bebé de quatro meses que foi levada pela mãe do Hospital de Vila Nova de Gaia, contra uma ordem judicial, regressou a esta unidade de saúde e encontra-se bem.Em causa está um processo instaurado na Comissão de Proteção de Menores.Em esclarecimento remetido à RTP, o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social explicou tratar-se de, prosseguiu o órgão do Governo.A bebé de quatro meses havia recebido alta clínica e. Durante o período de visitas, esteve sempre acompanhada pela mãe e pela avó.Em declarações aos jornalistas, na quinta-feira,“Nós vamos avaliar tudo, vamos avaliar o sistema das pulseiras, vamos avaliar como é que foi possível ela ter sido retirada e vamos fazer os testes todos que pudermos”, afiançou o responsável.Luís da Cruz Matos explica ainda que era permitido o contacto entre a mãe a criança porque não havia nenhuma ordem do tribunal em sentido contrário.“Temos de retirar daqui uma aprendizagem para que isto não se repita. Isto não pode voltar a acontecer, nós não vamos deixar que isto volte a acontecer e, por isso,”, rematou.Ouvida pela RTP, Dulce Rocha, ex-presidente do Instituto de Apoio à criança, sustentou que não se pode retirar um filho à mãe apenas por causa da habitação., vincou.