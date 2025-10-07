Inquérito Ivo Rosa. Marcelo aconselha a reflexão por parte dos órgãos de topo das magistraturas

"Sou dos defensores de que não se deve pedir aos políticos para intervirem no domínio da Justiça, porque isso que isso quebra a separação de poderes", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa.





O presidente considera, contudo, que "perante dúvidas que surjam" que isso "seja apreciado e refletido serenamente pelos órgãos de topo das magistraturas".





Na semana em que é apresentado o Orçamento do Estado, que é simultaneamente a última semana da campanha eleitoral autárquica, Marcelo Rebelo de Sousa sublinha o apelo da Comissão Nacional de Eleições, para que os partidos se abstenham de usar a campanha para fazer anúncios sobre o orçamento.

O chefe de Estado sobre o facto de Luís Montenegro ter confirmado o aumento do complemento solidário para idosos em 40 euros no próximo ano, em plena campanha para as eleições de domingo. Marcelo Rebelo de Sousa estava em Braga, após uma cerimónia em que o presidente timorense, Ramos Horta, recebeu o doutoramento honoris causa da Univesidade do Minho