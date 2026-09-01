Inquérito MP. Ministro da Educação diz-se de "consciência tranquila"

O Ministro da Educação Ciência e Inovação diz estar de "consciência absolutamente tranquila" em relação ao processo de inquérito aberto pelo Ministério Público (MP) após a apresentação da queixa da Federação Nacional de Professores (FENPROF).

Aos jornalistas, Fernando Alexandre explicou que foram dados todos os instrumentos para que os alunos verificassem o exame. "Todas as situações que tinham desconformidades foram analisadas e foram corrigidas", acrescentou.





O governante esclareceu que neste momento está a decorrer o período da reclamações face às reapreciações e "está a decorrer com perfeita normalidade", sublinhou.





Fernando Alexandre deixou claro que foram dados "todos os instrumentos para garantir a equidade nos alunos". E acrescentou: "Nós tivemos 21 mil pedidos de reapreciação, foram entregues as respostas no dia 7 de agosto, como estava previsto. Todos os alunos poderam concorrer", sublinhou.





As declarações do ministro surgem em reação à queixa da FENPROF relacionada com o processo de classificação electrónica dos exames nacionais do ensino secundário.





O ministro Fernando Alexandre falava esta terça-feira à margem da cerimónia de tomada de posse da Universidade Técnica do Porto, no auditório magno daquela instituição.

