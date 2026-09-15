Inquéritos ao MAI. PGR garante estar a trabalhar "para que tudo seja rápido"

Jornal da Tarde | 15 de setembro de 2026

Amadeu Guerra foi ainda questionado sobre outro caso que envolve agora o atual diretor da Polícia Judiciária por falsas declarações em tribunal e abuso de poder. O procurador desvaloriza e diz que é “um inquérito como outro qualquer”.



, disse Amadeu Guerra em declarações aos jornalistas, esta terça-feira, à margem da inauguração do novo Palácio da Justiça da Comarca, em Beja.Amadeu Guerra diz que está à espera de uma das diligências que foram solicitadas e não estabelece prazos para o fim dos inquéritos.Há ainda um processo no Tribunal de Contas e uma investigação de natureza administrativa sobre casos que envolvem Luís Neves.Em julho soube-se que um atrelado apreendido pela PJ numa operação antidroga estava nos armazéns da empresa do empreiteiro da empresa ConstruBarcelos – a mesma empresa contratada por Luís Neves para remodelar uma casa de família em Odemira. A mesma empresa tinha celebrado vários contratos com a Polícia Judiciária entre 2019/2020 e 2025, enquanto Neves era diretor nacional da PJ.As obras na casa em Odemira incluíram a construção de uma piscina (inicialmente referida como “tanque”), em zona protegida, levantando questões de licenciamento e enquadramento fiscal.O Chega transformou estas controvérsias num caso político nacional, anunciando uma moção de censura ao Governo, que foi chumbada.