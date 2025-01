"Inquietante". Paula Teixeira da Cruz e a pen com dados de PJ, AT e secretas

Hugo Correia - Reuters

Ouvida na Antena 1, a antiga governante assinala que a acusação do Ministério Público, no caso da morte do cidadão cabo-verdiano foi deduzida num prazo razoável.



Quanto ao novo inquérito da Operação Influencer, por causa da descoberta de um pen com informações sensíveis, no gabinete de Vítor Escária, Paula Teixeira da Cruz elogia a abertura de um processo autónomo, para evitar grandes processos.