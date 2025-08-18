Inquilinos Lisbonenses acusam Governo de nada fazer para resolver crise na habitação
Foto: Pedro A. Pina - RTP
A Associação Lisbonense de Inquilinos acusa o Governo de nada fazer para resolver a crise da habitação. Lamenta também o silêncio do executivo, ao caderno de propostas que apresentou há três meses.
À Antena 1 esta noite, o presidente da Associação Lisbonense de Inquilinos, Pedro Ventura critica o caminho seguido, e diz que o cenário na habitação só vai piorar.
Entre as propostas apresentadas pela associação está o aumento da construção pública de casas, a diminuição do número de habitações devolutas ou a fiscalização dos contratos de arrendamento.
Pedro Ventura refere que há contratos que não estão a ser cumpridos, por pressão dos senhorios.