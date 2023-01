Inquilinos Lisbonenses pedem ação urgente do Governo e alertam para quebra de regras dos senhorios

Referem que têm recebido queixas de arrendatários confrontados com aumentos nas rendas superiores ao limite de dois por cento, determinado pelo Executivo.O presidente, Romão Lavadinho, diz que tem aconselhado essas pessoas a baterem o pé porque, lembra, estão protegidas pela lei.Chegaram também à associação casos de senhorios que informaram os inquilinos de que pretendiam acabar com o contrato, isto para poderem atualizar a renda acima do limite imposto.