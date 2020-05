INSA coordena descodificação do genoma do novo coronavírus

Foto: Andrew Milligan - Reuters

O Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA) está a coordenar um grupo que vai descodificar o genoma do novo coronavírus. Fernando Almeida recorda que até agora o objetivo é o combate ao novo coronavírus, mas está na altura de procurar as respostas que o vírus pode dar.

"Vamos entrar em fase de sequenciação do genoma do coronavírus", afirma.



O responsável pelo INSA frisa que é "necessário perceber a impressão digital deste coronavírus".



O objetivo é "perceber se o vírus que saiu de Wuhan é o mesmo". E encontrar as cadeias de transmissão.



Para Fernando Almeida a sequenciação do genoma "permite perceber cadeias de transmissão".



"Já foram encontradas 150 mutações do novo coronavírus, desde que saiu da China e chegou a Portugal", afirmou.