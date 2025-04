Inseminação artificial realizada em casa é crime

Carlos Calhaz Jorge sublinha que estas técnicas só podem ser realizadas em centros expressamente autorizados para o efeito. Em declarações à agência Lusa avisa que se tiver conhecimento de alguma inseminação caseira vai comunicá-la ao Ministério Público.É a reacção do presidente do Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida, confrontado com a notícia do jornal Correio da Manhã de que há mulheres a recorrerem a inseminações em casa sem acompanhamento médico.De acordo com a notícia, existem grupos nas redes sociais onde vários homens se mostram disponíveis para doar esperma a quem pretende engravidar.

As mulheres que aceitam receber essa doação tentam depois realizar o processo de inseminação com recurso a seringas.