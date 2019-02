Inspeção à "Estrada da morte" antes do incêndio não viu problemas

"Eu sou um sobrevivente daquele monte que esteve aqui, de carros, que aqui arderam. E onde morreu muita gente. Estive aqui no meio disto, consegui virar e fugir". Armando e Isabel conseguiram escapar às chamas na Estrada Nacional 236, em Pedrógão Grande.

Vários relatórios e conclusões se seguiram. Todos referiam um descuido na limpeza do troço de estrada.





Mas um relatório da Infraestruturas de Portugal que a RTP consultou concluiu exactamente o contrário. Não encontrou vegetação ou mato por limpar dias antes do incêndio.



Um documento que preocupa Xavier Viegas, especialista em incêndios florestais. "Fiquei apreensivo", disse à RTP. "É claro que não podemos pretender que as faixas ao longo das estradas estejam todas limpas como se fosse um jardim". Mas, acrescenta, "ignorar esse risco é no mínimo negligência e falta de ética".







A inspeção foi feita uma semana antes da tragédia mas fechada já depois do incêndio, no dia 21 de junho. Revelava algumas situações não conformes, mas nada sobre a falta de limpeza que o Ministério Público defende ter existido.





"Isto é um relatório muito parcial", diz Xavier Viegas. "É um relatório que olha para a questão da rodovia do ponto de vista de gestor da rodovia".







Diz a empresa que "no dia da vistoria, 8 de junho de 2017, as obrigações no que se refere à manutenção vegetal estavam cumpridas no âmbito do Contrato de Subconcessão".







Mas a história do dia 17 de junho de 2017 ficou para sempre marcada pela morte de dezenas de pessoas que ficaram encurraladas.A empresa pública, responsável pela fiscalização das estradas, esteve na 236 no dia 8 de junho de 2017.Este relatório foi apresentado em tribunal por um dos funcionário da Ascendi que é arguido no processo de Pedrogão Grande, acusado de 34 crimes de homicídio por negligência.