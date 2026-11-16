País
Inspeção-Geral da Educação abre inquérito. Alunos suspensos após agressão a colega em escola de Lisboa
A agressão teve lugar há três dias na Escola Básica Professor Delfim Santos, em Lisboa, e o caso foi reportado à CPCJ e ao Tribunal de Família e Menores. Os presumíveis agressores, entre os 14 e 15 anos de idade, estão suspensos.
O ministro da Educação reagiu ao final da tarde desta segunda-feira ao caso de violência no interior de uma escola básica.
"É lamentável. Só posso lamentar que situações destas aconteçam nas escolas", afirmou, destacando que estas situações só ocorrem "esporadicamente" e que os estabelecimentos de ensino portugueses "são locais seguros". Fernando Alexandre não exclui a possibilidade de consequências judiciais. Além de processos disciplinares às crianças envolvidas, foi aberto um inquérito pela Inspeção-Geral da Educação e Ciência, anunciou o governante.
"É lamentável. Só posso lamentar que situações destas aconteçam nas escolas", afirmou, destacando que estas situações só ocorrem "esporadicamente" e que os estabelecimentos de ensino portugueses "são locais seguros". Fernando Alexandre não exclui a possibilidade de consequências judiciais. Além de processos disciplinares às crianças envolvidas, foi aberto um inquérito pela Inspeção-Geral da Educação e Ciência, anunciou o governante.
A Polícia de Segurança Pública confirmara já ter comunicado à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens e ao Tribunal de Família e Menores o caso da aluna de 13 anos agredida por três colegas na Escola Básica Professor Delfim Santos, em Lisboa.
De acordo com a PSP, a aluna foi atingida com murros e pontapés e uma vassoura. Estas agressões resultaram em vários hematomas e uma escoriação na cabeça.A jovem foi transportada para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, e teve alta no mesmo dia.
A PSP indica ter identificado os alegados agressores, acrescentando que os respetivos encarregados de educação foram “devidamente contactados e informados do sucedido”.
A Polícia de Segurança Pública afirma ter “elaborado o expediente relativo à ocorrência e comunicado os factos apurados às entidades competentes para os devidos efeitos”.
Também a Associação de Pais escola refere, em comunicado aos encarregados de educação, igualmente citado pela Lusa, que o caso foi comunicado à CPCJ e ao tribunal.
Alunos "preventivamente suspensos"
Todos os alunos alegadamente envolvidos na agressão à colega foram entretanto preventivamente suspensos e o estabelecimento de ensino admite avançar com mais procedimentos disciplinares para os autores dos vídeos, uma vez identificados.
Em resposta por escrito à agência Lusa, o Ministério da Educação, Ciência e Inovação revelou que a aluna "regressou hoje à escola e os pais foram recebidos pela direção do Agrupamento para uma reunião, na qual estiveram presentes elementos do Programa Escola Segura da PSP".
A Agência para a Gestão do Sistema Educativo, sublinhou ainda o Ministério de Fernando Alexandre, entrou em contacto com a direção do Agrupamento de Escolas das Laranjeiras, ao qual pertence a Escola Básica Professor Delfim Santos, ao tomar conhecimento do sucedido na passada sexta-feira.
A direção do agrupamento "promoveu, de imediato, os procedimentos disciplinares adequados e todos os alunos intervenientes nas agressões foram preventivamente suspensos".
O Ministério da Educação "lamenta e condena qualquer ato de violência".
c/ Lusa