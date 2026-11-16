



"É lamentável. Só posso lamentar que situações destas aconteçam nas escolas", afirmou, destacando que estas situações só ocorrem "esporadicamente" e que os estabelecimentos de ensino portugueses "são locais seguros".



O ministro da Educação reagiu ao final da tarde desta segunda-feira ao caso de violência no interior de uma escola básica., afirmou, destacando que estas situações só ocorrem "esporadicamente" e queFernando Alexandre não exclui a possibilidade de consequências judiciais. Além de processos disciplinares às crianças envolvidas, foi aberto um inquérito pela Inspeção-Geral da Educação e Ciência, anunciou o governante.

A Polícia de Segurança Pública confirmara já ter comunicado à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens e ao Tribunal de Família e Menores o caso da aluna de 13 anos agredida por três colegas na Escola Básica Professor Delfim Santos, em Lisboa.

A jovem foi transportada para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, e teve alta no mesmo dia.

Alunos "preventivamente suspensos"



c/ Lusa

De acordo com a PSP,. Estas agressões resultaram em, acrescentando queA Polícia de Segurança Pública afirma ter “elaborado o expediente relativo à ocorrência e comunicado os factos apurados às entidades competentes para os devidos efeitos”.Também a Associação de Pais escola refere, em comunicado aos encarregados de educação, igualmente citado pela Lusa, que o caso foi comunicado à CPCJ e ao tribunal., uma vez identificados.Em resposta por escrito à agência Lusa, o Ministério da Educação, Ciência e Inovação revelou queA Agência para a Gestão do Sistema Educativo, sublinhou ainda o Ministério de Fernando Alexandre, entrou em contacto com a direção do Agrupamento de Escolas das Laranjeiras, ao qual pertence a Escola Básica Professor Delfim Santos, ao tomar conhecimento do sucedido na passada sexta-feira.A direção do agrupamento "promoveu, de imediato, os procedimentos disciplinares adequados eO Ministério da Educação "lamenta e condena qualquer ato de violência".