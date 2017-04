Inspeção-Geral da Saúde abre inquérito ao Hospital de Cascais

RTP 21 Abr, 2017, 17:22 / atualizado em 21 Abr, 2017, 17:30 | País

À margem de uma cerimónia no Hospital Santa Maria, o ministro da Saúde disse ter falado com a inspetora-geral das atividades de saúde sobre o assunto, dando origem a averiguações aos casos de sarampo que surgiram no hospital de Cascais.



"A partir do momento em que a senhora inspetora-geral se interessa pelo caso, não tem outra forma de trabalhar que não seja a abertura de um inquérito. Significa que hoje mesmo determinou a abertura de um inquérito", acrescentou o ministro da Saúde.



Vários casos surgiram nesse hospital da Grande Lisboa, com a doença a ter origem numa criança doente que infetou profissionais de saúde e uma adolescente de 17 anos que acabaria transferida para o Hospital D. Estefânia onde acabou por falecer.



Até agora, Portugal regista 21 casos de sarampo, num surto epidémico que já afetou 14 países europeus.