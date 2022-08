Inspeção-geral das Atividades em Saúde esclarece caso da grávida transportada para as Caldas, diz Miguel Guimarães

O bastonário da Ordem dos Médicos diz que a investigação da inspecção-geral das Atividades em Saúde deixa claro o que terá corrido mal no caso do conselho de administração do hospital e no caso da funcionária que atendeu a utente que perdeu o bebé nas Caldas da Rainha.