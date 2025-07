Inspetor-geral de Saúde recusa a acusação primária de profissionais do INEM e política ao IGAS

Foto: Nuno Patrício - RTP

"Nós não fazemos avaliações do mérito ou da eficácia dos políticos", diz Carlos Carrapeto.



Carlos Carapeto lembra que, na auditoria à greve do INEM, a IGAS "apontou indícios de violação de deveres profissionais de zelo", mas os funcionários "não estão condenados".



Em entrevista ao jornal Público, Carlos Carapeto recusa a acusação de que dois profissionais do INEM estejam a ser transformados em "bodes expiatórios" no caso da morte de um homem durante a greve de 4 de novembro do ano passado.