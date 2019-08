Inspetores da PJ em greve ao trabalho suplementar

A decisão é dos associados da decisão da Associação sindical dos funcionários de investigação criminal, ontem tomada em assembleias regionais.



Posição diferente tem a Direção nacional da mesma associação, a ASFIC, que chegou a ponderar retirar o pré-aviso de greve.



A paralisação aplica-se a todo o trabalho suplementar entre as 17h e as 9 da manhã, o que irá prejudicar as investigações da PJ.