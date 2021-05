Inspetores e funcionários do SEF em greve

Os inspetores e funcionários do SEF estão em greve esta sexta-feira, em todos os locais de trabalho, para protestarem contra a intenção do Governo de extinguir este serviço de segurança.





A greve decorre entre 00h00 e as 24h00 desta sexta-feira, e conta com a adesão do Sindicato da Carreira de Investigação e Fiscalização do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SCIF/SEF), Sindicato dos Funcionários do SEF (SINSEF) e o Sindicato dos Inspetores de Investigação, Fiscalização e Fronteiras (SIIFF).



A greve vai "suspender toda a atividade" e é motivada pela formalização em Conselho de Ministros e tornado público em Diário da República "da intenção do Governo extinguir o SEF".



Com o SEF oficialmente extinto, os sindicatos acusam o Governo de golpe político.



"Esta paralisação é um protesto contra a intenção do Governo de extinguir o SEF. O SEF precisa de ser reestruturado internamente e reforçado, a dissolução não é solução. Exigimos um debate alargado e profundo entre os partidos políticos com assento parlamentar e a sociedade civil sobre a reforma do SEF", disse o presidente do SCIF/SEF.



Acácio Pereira considerou que "a extinção do SEF terá como efeito imediato a distribuição das suas funções por cinco ou mais entidades o que degradaria o serviço prestado aos cidadãos, nacionais e estrangeiros, com mais burocracia, mais morosidade, menos segurança e menos respeito pelos direitos humanos".



Segundo o sindicato, a criação de uma nova entidade "não trará resposta para os problemas há muito identificados e que resultaram de uma gritante falta de investimento no SEF nos últimos vinte anos".



"Os episódios de mau funcionamento do SEF devem-se exclusivamente à incapacidade política que o Governo teve em dar resposta às necessidades básicas de um serviço vital para a segurança nacional e europeia, num quadro crítico de segurança mundial", sustenta Acácio Pereira.



Para Acácio Pereira, "o SEF tem um caráter único enquanto polícia de imigração e deve ocupar-se da investigação criminal, da prevenção e combate ao terrorismo, e da proteção das vítimas do tráfico de seres humanos".



