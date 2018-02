Instituições privadas voltam a liderar rankings das escolas

Nos dados divulgados na última madrugada e atendendo ao indicador de sucesso há um dado, em destaque, a evolução das notas dos alunos como refere o jornalista João Torgal.



Há “rankings” e “rankings”, este faz uma comparação entre escolas com base na evolução das notas de alunos que tenham um perfil idêntico.



Com base neste indicador o Colégio de São Miguel, em Fátima, foi o estabelecimento que teve a maior taxa de sucesso como realça o repórter Joaquim Reis.





A FENPROF voltou a criticar estas listas e à agência Lusa o sindicato considerou que os dados que têm por base as médias dos exames são um ritual em desgaste.Também à agência Lusa a antiga ministra da Educação, Maria de Lurdes Rodrigues, defendeu que os “rankings” das escolas são "um indicador pobre e redutor", sem utilidade para avaliar a qualidade do trabalho que as escolas produzem e que apenas servem para angustiar as famílias.