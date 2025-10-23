Instituto da Criança destaca vida dedicada à causas sociais e humanas

Numa nota publicada na rede social Facebook, o Instituto de Apoio à Criança (IAC) destaca o seu "humor subtil e pensamento inspirador" e a "voz firme em defesa dos direitos da criança em Portugal".?

"A sua ligação ao IAC foi feita de presença e de pertença. Enquanto membro do Conselho Consultivo, acompanhou de perto o nosso caminho, oferecendo pensamento, inspiração e coragem", é referido na mensagem.

O IAC destaca também que Laborinho Lúcio foi "pioneiro na abordagem jurídica de temas sensíveis, nomeadamente no que se refere ao abuso sexual de crianças, ajudando o país a olhar, com verdade e responsabilidade, para realidades que durante demasiado tempo foram silenciadas".

Segundo o IAC, o exemplo e legado de Laborinho Lúcio permanecerão para sempre.

O antigo ministro da Justiça Álvaro Laborinho Lúcio morreu hoje aos 83 anos em casa, confirmou à agência Lusa o presidente da Câmara da Nazaré, Manuel Sequeira.

Laborinho Lúcio foi secretário de Estado da Administração Judiciária e ministro da Justiça em 1990, durante o governo de Cavaco Silva, e Ministro da República para os Açores, em 2003, durante a Presidência de Jorge Sampaio.

Foi também procurador da República junto do Tribunal da Relação de Coimbra, inspetor do Ministério Público, procurador-geral-adjunto da República, diretor da Escola da Polícia Judiciária e do Centro de Estudos Judiciários.

Mais recentemente, compôs a Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais de Crianças na Igreja Católica Portuguesa.

Álvaro Laborinho Lúcio nasceu na Nazaré e na juventude foi ator amador, tendo participado na criação do Grupo de Teatro da Nazaré.

Ingressou na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, onde se licenciou em Direito e obteve o Curso Complementar de Ciências Jurídicas.

Laborinho Lúcio foi membro, entre outras, de associações como a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima e a CrescerSer - Associação Portuguesa para o Direito dos Menores e da Família, de que é sócio fundador.

Entre 2013 e 2017, foi presidente do Conselho Geral da Universidade do Minho e membro eleito da Academia Internacional da Cultura Portuguesa.

Foi condecorado em 2005 pelo Presidente da República Jorge Sampaio com a Grã-Cruz da Ordem de Cristo.