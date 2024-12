Instituto do Sangue cancela dois concursos para médicos por falta de candidatos

O Instituto, que desde julho abriu 79 vagas, cessou dois concursos que se destinavam ao preenchimento de três postos de trabalho em Lisboa e três postos de trabalho em Coimbra na carreira especial médica, com categoria de assistente e especialidade de imuno-hemoterapia na modalidade de vínculo jurídico de emprego público, por tempo indeterminado.

Os candidatos tinham de ser médicos com grau de especialista em Imuno-hemoterapia e iriam trabalhar 40 horas por semana com um salário de 3.280,88Euro.

Já em novembro, em declarações à Lusa a propósito do alerta para os baixos níveis das reservas de sangue, o presidente da Federação Portuguesa de Dadores Benévolos de Sangue (FEPODABES), Alberto Mota, manifestou preocupação com a falta de profissionais que existe no IPST, ressaltando que não é um assunto novo, mas que se tem vindo a agravar.

Contactada pela Lusa, em novembro, a presidente do instituto, Maria Antónia Escoval, disse que a situação estava em vias de resolução.

Maria Antónia Escoval esclareceu então que a abertura dos procedimentos concursais resultou da necessidade de "ocupar o mapa de pessoal do IPST" e que o instituto está a empenhar-se para aumentar a capacidade de colheita.

Questionado sobre o motivo do cessamento dos concursos e dos níveis de atratividade dos postos de trabalho o IPST remeteu eventuais esclarecimentos através de `e-mail`, não tendo a Lusa até ao momento recebido resposta.