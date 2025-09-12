Instituto dos Registos e do Notariado cria novos pontos para renovação do cartão de cidadão

Relativamente aos portugueses residentes no estrangeiro, o ano passado foram emitidos 235 mil novos cartões e, este ano, em julho, o número já ascendia aos 133 mil cartões.





Números revelados pelo Presidente do Conselho Diretivo do Instituto dos Registos e do Notariado, em entrevista ao programa Decisão Nacional, da RTP Internacional.



Jorge Rodrigues da Ponte adiantou que o novo cartão de cidadão já obedece a critérios de segurança e de formato que são aceites por todos os Estados-Membros, resolvendo assim algumas queixas de portugueses que não conseguiam circular nalguns países com o cartão anterior.





O número de renovações de cartões de cidadão baixou. Era de 200 mil/mês, em 2022 e passou para 50 mil devido à passagem de 5 para 10 do período de validade para maiores de 25 anos. No entanto em 2027, o presidente do IRN espera que haja um novo aumento, em virtude do fim do período de 10 anos e da necessidade de atualizar os dados biométricos presencialmente.



Nessa altura Jorge Rodrigues da Ponte espera ter já a funcionar em Portugal e no estrangeiro quiosques onde em modo self service será possível renovar o cartão de cidadão.

Para além dos quiosques o IRN está a renovar o portal onde vai ser possível passar a ter uma área reservada com toda a informação sobre os registos individuais (predial, civil, automóvel e comercial) do cidadão.