Instituto Miguel Torga em Coimbra entrega Prémio Justiça e Liberdade a Eduardo Paz Ferreira

"A atribuição do prémio na sua edição inaugural a Eduardo Paz Ferreira representa a homenagem da instituição ao jurista, docente e ator cívico de referência na vida nacional", referiu o ISMT, numa nota enviada à agência Lusa.

O presidente do Instituto, Manuel Castelo Branco, salientou que "o percurso académico, profissional e de intervenção pública de Eduardo Paz Ferreira espelha uma reflexão constante sobre o papel do Direito, do Estado e das finanças públicas na promoção da cidadania e da coesão social".

"Com este prémio, o Instituto Superior Miguel Torga afirma, de forma simbólica e substantiva, dois valores fundadores da sua identidade, a justiça social e a liberdade", adiantou Manuel Castelo Branco, considerando que a distinção "estabelece uma ponte entre o fundador do Instituto, Bissaya Barreto, profundamente comprometido com a justiça social, e o pensamento do patrono da instituição, Miguel Torga, cuja obra e percurso são uma expressão maior da liberdade intelectual, cívica e artística".

O prémio, que vai passar a ser atribuído anualmente no aniversário do Instituto (Dia do ISMT), ganha, após esta edição inaugural, a designação de Prémio Justiça e Liberdade Eduardo Paz Ferreira.

No sábado, o ISMT entrega, também, pela primeira vez, o Prémio de Investigação Científica, que visa distinguir todos os anos um docente ou investigador dos seus quadros pelo trabalho de produção de conhecimento.

"O trabalho de pesquisa a premiar pode ser desenvolvido em teses de mestrado ou de doutoramento, ou em projetos de investigação no âmbito da instituição e dos seus parceiros nacionais ou internacionais".

A cerimónia, que começa às 10:00, inclui também uma sessão de reconhecimento ao ex-presidente da Câmara de Montemor-o-Velho e ex-presidente da Comunidade Intermunicipal (CIM) da Região de Coimbra, entidade proprietária do ISMT, Emílio Torrão, e ao antigo presidente do Município de Coimbra José Manuel Silva.

Os deputados da Assembleia da República Pedro Delgado Alves (PS), Maurício Marques (PSD) e Paulo Seco (Chega) vão também ser homenageados pelo apoio ao ISMT "no período difícil que se seguiu à intenção da A3ES, a agência de avaliação e acreditação do ensino superior em Portugal, de não acreditar a instituição a partir de 2024".

Pela mesma razão, também o presidente da Associação Portuguesa do Ensino Superior Privado, António de Almeida-Dias, é distinguido.

"Esta homenagem é um gesto de gratidão desta escola de Coimbra para com personalidades que foram fundamentais nos últimos dois anos para manter vivo, a funcionar, a ensinar e a produzir conhecimento, o Instituto Superior Miguel Torga", destacou Manuel Castelo Branco.

A entrega dos certificados de finalista aos alunos que terminaram os cursos de licenciatura, o diploma aos que concluíram os mestrados, em 2025, e diplomas de mérito aos melhores alunos no ano letivo anterior, também integra a cerimónia, prevista terminar pelas 13:00.

Na sessão, discursam Manuel Castelo Branco, o presidente da Associação de Estudantes do ISMT, Rui Morais, a presidente da Câmara de Coimbra, Ana Abrunhosa, e a presidente do Município de Cantanhede, Helena Teodósio, também presidente da CIM da Região de Coimbra.