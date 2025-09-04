Instituto Nacional de Medicina Legal ativou equipa de desastres de massa
Foto: Lusa
Para acelerar o trabalho de identificação das vítimas mortais do acidente no Elevador da Glória, o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses ativou a equipa de desastres de massa. O objetivo é conseguir realizar as autópsias o mais depressa possível.
Também o diário italiano La Repubblica dá conta de uma cidadã italiana entre os feridos e o ministro francês dos Negócios Estrangeiros diz que há uma francesa entre os 23 feridos de Lisboa.