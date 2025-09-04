Instituto Nacional de Medicina Legal ativou equipa de desastres em massa

por João Couraceiro - Antena 1

Foto: Lusa

Para acelerar esse trabalho de identificação, o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses ativou a equipa de desastres de massa. O objetivo, João Couraceiro, é conseguir realizar as autópsias dos 15 corpos o mais depressa possível.

Dois feridos do acidente no Elevador da Glória são de nacionalidade espanhola, de acordo com o jornal El País.

Também o diário italiano La Republica dá conta de uma cidadã italiana entre os feridos e o ministro francês dos Negócios Estrangeiros diz que há uma francesa entre os 23 feridos de Lisboa.
