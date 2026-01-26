Instituto Superior Miguel Torga em Coimbra envolve alunos na investigação desde a licenciatura

O ISMT criou um Laboratório de Psicologia que quer integrar os estudantes, logo desde o início da sua formação, nos projetos de investigação, permitindo-lhes ter acesso a equipamentos especializados de avaliação psicofisiológica e neurofisiológica.

A professora e investigadora do ISMT Helena Espírito Santo explicou à agência Lusa que "um laboratório é algo que todo o curso de Psicologia deve ter", para que, quando os alunos chegarem ao mestrado, não tenham apenas bases teóricas relativamente à investigação.

"Envolver os alunos em investigação desde cedo é uma forma de eles meterem a mão na massa, não só ouvindo a teoria de como é que se investiga, mas sim investigando realmente", sublinhou a co-coordenadora do Laboratório de Psicologia.

Desta forma, os estudantes ficam previamente em contacto com os procedimentos de investigação aplicada e com os contextos de avaliação psicológica e psicofisiológica, o que os prepara para o exercício profissional.

Segundo Helena Espírito Santo, "tradicionalmente, a investigação no ensino superior é reservada a estudantes de mestrado e de doutoramento", mas, no Laboratório de Psicologia, "os alunos de licenciatura passam a ter uma participação ativa em todas as fases da produção de conhecimento, o que lhes permite desenvolver o seu pensamento crítico e adquirir competências práticas desde cedo".

Neste laboratório, os alunos podem colocar em prática os seus conhecimentos a par com os docentes e os investigadores que estão a desenvolver projetos ou a trabalhar nas suas teses.

"Trata-se de um espaço simultaneamente dedicado ao ensino e à investigação, no qual estamos a implementar um modelo ainda pouco comum pela forma precoce como envolve alunos de licenciatura na produção científica", referiu a também professora e investigadora do ISMT e co-coordenadora do Laboratório de Psicologia Laura Lemos.

As duas responsáveis acreditam que, "ao integrar os alunos de licenciatura na produção e divulgação de projetos de investigação, o ISMT está a formar profissionais mais experientes e mais bem preparados para o exercício clínico".

Para as investigadoras, "o laboratório permite reforçar a integração da produção científica e dar uma dimensão prática e experimental às unidades curriculares da licenciatura em Psicologia, tal como ampliar a resposta do ISMT às necessidades da comunidade".

Este novo laboratório do ISMT também colabora com o gabinete de apoio psicológico da instituição, de forma a reforçar o alcance da sua intervenção através da disponibilização de instrumentos e tecnologias de avaliação e diagnóstico.

O ISMT tem 348 alunos inscritos na licenciatura de Psicologia, que existe desde 2002.