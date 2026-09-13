Instituto Superior Miguel Torga promete revitalizar Baixa de Coimbra

"Isto é o nascimento da escola para uma realidade nova a dois títulos: estamos a devolver o regresso da universidade à Baixa, o que simbolicamente para nós é muito importante, e ao mesmo tempo contribuir para o renascimento do núcleo histórico da cidade e da sua Baixa, que tem sofrido um fenómeno de esvaziamento populacional", afirmou hoje à agência Lusa o presidente do ISMT.

Segundo Miguel Castelo Branco, a fixação na Baixa de Coimbra "é o regresso a uma ideia de universidade que tem de estar completamente inscrita na comunidade", levando consigo uma nova vitalidade para o casco antigo da cidade, com cerca de 250 estudantes permanentemente em atividades letivas, apesar de nos dias úteis passarem pelas novas instalações entre 800 e mil alunos.

Nos edifícios de Celas, na Alta da cidade, vão permanecer parte das aulas, assim como os laboratórios, observatórios e gabinetes ligados a projetos e a serviços à comunidade, precisou, em comunicado, a instituição de ensino.

Os serviços administrativos e académicos vão instalar-se este mês definitivamente num dos edifícios da Baixa, assim como a direção do ISMT, os departamentos de escola e a sala de professores.

O presidente do ISMT salientou que "a transferência da atividade letiva para a Baixa será feita de forma progressiva ao longo deste ano e de 2027, com aulas em simultâneo nos dois polos, o da rua Ferreira Borges e o de Celas".

"Todos os horários foram desenhados para permitir a pendulação de alunos e professores, com tranquilidade, entre as instalações das duas zonas da cidade, que, com o `metrobus`, vão ficar à distância de cinco minutos", explicou.

Salientando que esta mudança "é um momento histórico para a cidade", Manuel Castelo Branco frisou que o ISMT vai levar gente muito jovem para a Baixa de Coimbra que vai interagir com a comunidade "e que vai ela própria ser uma comunidade residencial".

"É uma pequena onda agora que vai ter um efeito profundíssimo na Baixa, criando novas comunidades, com vitalidade jovem, que faz toda a diferença".

Para além de revitalizar a Baixa de Coimbra com a presença diária de mil pessoas entre segunda e sexta-feira, o ISMT assegura que vai contribuir para animar a zona ao início da noite e ao fim de semana.

"Os mestrados vão funcionar exclusivamente no polo da Baixa às sextas-feiras e aos sábados. Os colóquios, conferências, seminários e outros eventos sociais, serão marcados para a noite e para o fim de semana, de forma a atrair mais pessoas para a Baixa através de atividades ligadas ao conhecimento, à cultura e à vida cívica", sublinhou Manuel Castelo Branco.

Os dois edifícios municipais na Rua Ferreira Borges onde vão decorrer as atividades letivas foram cedidos a título gratuito pela Câmara de Coimbra à Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra (CIM-RC), proprietária do ISMT, por um período inicial de dez anos.

A cedência enquadra-se na estratégia municipal de revitalização da Baixa através da atração de estudantes, docentes, investigadores e outras atividades ligadas ao ensino superior.

O programa de transferência para os edifícios da Baixa vai ser detalhado na segunda-feira, na sessão solene do Primeiro Dia do novo ano letivo no Instituto Superior Miguel Torga, agendado para as 17:00.