Instrutor de artes marciais detido em Loures por abuso sexual de atleta menor

Em causa, segundo a Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo da Polícia Judiciária (PJ), estão 30 crimes de abuso sexual de crianças agravado e 289 crimes de abuso sexual de menor dependente ou em situação particularmente vulnerável, mas foi já confirmada "a existência de mais vítimas".



O detido, com 70 anos, "é mestre de artes marciais há 50 anos, e atualmente dava aulas a atletas graduados, crianças e adultos", refere a polícia no comunicado enviado às redações, acrescentando que a vítima tinha treinos diários com o instrutor.



"Aproveitando-se do forte ascendente que detinha sobre a atleta, o suspeito constrangeu-a a sofrer abusos sexuais ao longo de mais de dois anos. A menor pediu ajuda à mãe, que acabou por recorrer a uma advogada para denunciar os factos na PJ", descreve-se na nota.



A detenção ocorreu naquele concelho do distrito de Lisboa após "diligências urgentes, com especial enfoque no local do crime", e o homem será ainda presente a primeiro interrogatório judicial para conhecer as medidas de coação.