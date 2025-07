Integrar pessoas com deficiência através da dança é a missão da Companhia Dançando com a Diferença que tem sede na Ilha da Madeira.

Começou como um projeto piloto há 24 anos, de então para cá centenas de pessoas com deficiência integraram cerca de 4 dezenas de criações artísticas em diferentes palcos. Mais de 25 países, 70 cidades.



A companhia Dançando com a Diferença, fundada por Henrique Amoedo, tem apoios do Governo Regional da Madeira e da Direção-Geral das Artes, promove a inclusão social e cultural através da dança onde cabem todos sem exceção, como explica o diretor artístico à jornalista da Antena 1 Isabel Cunha.