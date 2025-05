Inteligência Artificial. Portugueses dividem-se entre confiança e ceticismo

No campo da utilização desta ferramenta digital, 76% dos portugueses afirmam que já utilizaram alguns serviços que apresentavam IA. A utilização é significativamente maior entre os jovens dos 18-24 anos (93%), contrastando com os mais velhos, na faixa etária dos 55-64 anos (65%). É o ChatGPT que se destaca como a ferramenta mais popular (73%), seguido pelo Gemini, da Google. (12%).









Já quanto à perceção de onde é mais vista, os inquiridos revelam que ela surge maioritariamente no marketing e publicidade (75%) e depois no serviço ao cliente (73%). Segue-se o entretenimento (68%) e a cibersegurança (67%) como áreas relevantes. Curiosamente, o setor dos transportes é o menos associado à IA, com apenas 37% das referências associadas.









Este estudo, de acordo com Ivo Ivanov, CEO da DE-CIX, “proporciona informações valiosas sobre as atitudes das pessoas em relação à tecnologia e a necessidade de uma IA responsável”. Isto porque é inevitável taparmos os olhos com uma peneira perante o rápido avanço deste cérebro digital cada vez mais integrado na ciência, tecnologia, negócios e vida quotidiana das pessoas.



“É crucial que os pioneiros, programadores e facilitadores de IA levem em consideração e compreendam a perceção pública sobre a IA”, sublinha.





Veículos Autónomos. Um futuro ainda com travões

Somos cada vez mais invadidos pela singularidade das autonomias presentes na condução automóvel: circulação parcialmente independente, leituras e análises automáticas das linhas de faixa de rodagem e sinalização, distâncias de segurança, estacionamento autónomo, assistência ao condutor aos destinos, entretenimento aos passageiros, entre outras.







Contudo a perceção sobre a confiabilidade que carros autónomos podem oferecer não está ainda totalmente aceite.







(imagem gerada por IA - RTP)





O estudo encomendado da Netsonda revela que 39% dos inquiridos expressam perceções negativas, centradas na "falta de segurança" e "perigo". Já 36% veem a tecnologia de forma positiva, associando-a a "progresso" e "prevenção de acidentes". Sendo que a esmagadora maioria (76%) concorda que os carros autónomos necessitam de mais testes e regulamentação rigorosa.







E aqui surge uma diferença de género notória: as mulheres (69%) mostram-se mais preocupadas com o desempenho em situações imprevisíveis, enquanto os homens (62%) tendem a confiar mais na segurança. Apesar das reservas, quase quatro em dez portugueses consideram já usar um carro autónomo para as suas deslocações diárias, com os homens (41%) a demonstrarem mais confiança do que as mulheres (31%).











Robôs humanoides em casa dos portugueses. Não, por agora

A ideia parece tirada de um filme de ficção cientifica, mas na realidade surgem notícias de que eles já estão em muitas casas e vendem-se na internet. Ter robôs humanoides em funções domésticas é um cenário que divide os portugueses, mas tendencialmente para a não implementação.







(imagem gerada por IA - RTP)







Cinquenta e cinco por cento das menções, relativas a este tópico, são negativas e 36% declaram-se "contra". Já as menções positivas atingem 42%, com 16% destes a considerar que estes robôs até podem ajudar os humanos e reduzir o esforço.





Confiança na IA para decisões críticas

A desconfiança dos portugueses na Inteligência Artificial para tomar decisões, em situações críticas, é considerável: 36% afirmam mesmo que não se pode confiar na IA nestes casos.







Mais uma vez, são os homens (40%) que demonstram ter maior confiança neste tópico que as mulheres (32%). As razões apresentadas neste estudo para confiar na IA, em aplicações avançadas, incluem a rapidez na análise de dados (71%) e o processamento em tempo real (64%). Já as razões para a desconfiança centram-se na incapacidade da IA para lidar com emoções (59%), falta de intuição humana (57%) e potenciais falhas nos algoritmos (54%). E isto está relacionado com a ausência em casa de máquinas autónomas - robôs - munidas de IA.







*Sobre o Estudo: Este estudo quantitativo foi conduzido pela Netsonda através de questionários online junto de uma amostra representativa de 800 indivíduos portugueses com idades compreendidas entre os 18 e os 64 anos, garantindo uma margem de erro de +/- 3,46%. A recolha de dados decorreu entre 9 e 16 de abril de 2025.

Uma análise pela Inteligência Artificial – Chat GPT

“Para colher os frutos das oportunidades que a IA representa, as empresas terão de garantir a transparência, a segurança e a proteção dos dados para conquistar a confiança dos utilizadores. Com isto em prática, a IA tem o potencial de ajudar a resolver alguns dos maiores desafios do mundo nos próximos anos", assinala.As principais vantagens apontadas são a redução do(66%) e a otimização de percursos (49%), enquanto as preocupações se prendem com a incerteza em situações imprevisíveis (60%) e o medo de falhas tecnológicas (56%).O CEO da DE-CIX chama a atenção para os resultados deste estudo, que “demonstra claramente que, embora a IA esteja a tornar-se mais comum em Portugal, o público continua a ter opiniões diversas e, muitas vezes, cautelosas sobre as suas formas mais avançadas e autónomas. Além da construção de uma infraestrutura digital para suportar aplicações de IA de todos os tipos, a eliminação das preocupações relacionadas com a segurança e a fiabilidade da tomada de decisões em IA serão cruciais para a sua futura aceitação e integração na sociedade”, conclui Ivo Ivanov.Enquanto autor desta notícia tomei a liberdade de colocar à disposição da IA o meu texto. Segue-se o resultado obtido: