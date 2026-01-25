Intercetado ao largo dos Açores semissubsmersível com 300 fardos de cocaína
Uma embarcação semissubmersível que transportava 300 fardos de cocaína foi intercetada, nos últimos dias, ao largo dos Açores, anunciou hoje a Polícia Judiciária (PJ), que atuou conjuntamente com a Marinha e a Força Aérea.
"A interceção do semissubmersível ocorreu em alto mar, a cerca de 230 milhas náuticas dos Açores, em condições de extrema dificuldade e perigosidade, derivado da atual adversidade das condições meteorológicas", refere, em comunicado, a PJ.
A bordo da embarcação, proveniente da América Latina, seguiam quatro tripulantes estrangeiros.
A operação de combate ao tráfico de droga transcontinental por via marítima, apelidada de "Adamastor", contou ainda com a "estreita colaboração e articulação" da PJ com as autoridades dos Estados Unidos e do Reino Unido, no quadro do Centro de Análise e Operações Marítimas - Narcóticos (MAOC-N, na sigla oficial).
"A investigação prossegue a cargo da PJ, em articulação com autoridades parceiras de outros países, no âmbito de um inquérito titulado pelo DIAP [Departamento de Investigação e Ação Penal] da Comarca dos Açores", conclui a força policial.