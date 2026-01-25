Intercetado ao largo dos Açores semissubsmersível com 300 fardos de cocaína

"A interceção do semissubmersível ocorreu em alto mar, a cerca de 230 milhas náuticas dos Açores, em condições de extrema dificuldade e perigosidade, derivado da atual adversidade das condições meteorológicas", refere, em comunicado, a PJ.

A bordo da embarcação, proveniente da América Latina, seguiam quatro tripulantes estrangeiros.

A operação de combate ao tráfico de droga transcontinental por via marítima, apelidada de "Adamastor", contou ainda com a "estreita colaboração e articulação" da PJ com as autoridades dos Estados Unidos e do Reino Unido, no quadro do Centro de Análise e Operações Marítimas - Narcóticos (MAOC-N, na sigla oficial).

"A investigação prossegue a cargo da PJ, em articulação com autoridades parceiras de outros países, no âmbito de um inquérito titulado pelo DIAP [Departamento de Investigação e Ação Penal] da Comarca dos Açores", conclui a força policial.