Internamento preventivo para homem de 20 anos que violou menina que conheceu nas redes sociais
Um homem de 20 anos suspeito de violação agravada e abuso sexual de uma menor de 13 anos que conheceu nas redes sociais ficou sujeito a internamento preventivo, anunciou hoje o Ministério Público.
"Na sequência do interrogatório judicial realizado no dia 11 de novembro de 2025 [terça-feira], foram aplicadas ao arguido, além do termo de identidade e residência, as medidas de coação de proibição de contactos com a vítima e prisão preventiva substituída por internamento preventivo", lê-se numa nota publicada no `site` da Procuradoria-Geral da República (PGR).
De acordo com a PGR, o homem sofre de défice de atenção e hiperatividade, sendo "beneficiário de um processo de maior acompanhado".
O caso ocorreu no final de março, em Oeiras, quando o arguido ofereceu à vítima uma bebida adulterada com "uma substância que a deixou sem controlo dos movimentos e comportamentos", após terem passado o dia juntos.
"Mais se indicia que, aproveitando-se do estado de inconsciência da vítima, a sujeitou à prática de relações sexuais", indica a PGR.
O arguido e a vítima conheceram-se um mês antes dos factos através da rede social Instagram.
O inquérito está a cargo do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) da Amadora, com apoio da Polícia Judiciária (PJ), e decorre sob segredo de justiça.
Na segunda-feira, a PJ deteve um homem pelos crimes de violação e abuso sexual agravados de uma menor que conheceu através das redes sociais e com a qual se encontrou em março, em Oeiras.
A PJ esclareceu que a investigação teve origem numa denúncia dos pais da menor à PSP.
"As diligências investigatórias permitiram a recolha de prova que indicia fortemente o arguido como autor dos crimes", acrescentou.