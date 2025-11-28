Internato de formação. Quase 12% dos médicos já desistiram do SNS

A região de Lisboa e Vale do Tejo é a mais afetada, ainda segundo os dados da estrutura sindical.







Foi enviado um pedido formal pela FNAM à ministra da Saúde, Ana Paula Martins, e à Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS), para uma revisão urgente do regime do Internato Médico, defendendo medidas imediatas para “travar a destruição em curso”.



c/ Lusa



Números divulgados esta sexta-feira pela Federação Nacional dos Médicos (FNAM) revelam que. A poucos dias de terminar o concurso para o Internato de Formação Especializada,Os médicos desistem antes mesmo de escolher a especialidade, apontando comoA estrutura sindical lembra que os internos representam um terço dos médicos do SNS, assegurando diariamente o funcionamento de vários serviços, muitas vezes em condições consideradas inseguras e desprotegidas., agravando a pressão sobre um sistema que a FNAM diz estar “em deterioração contínua”.A federação exige mudanças estruturais como a reintegração do Internato Médico como primeira categoria da carreira, melhores condições de formação, atualização dos apoios à mobilidade e alojamento e o cumprimento da lei laboral em todas as instituições.