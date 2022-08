Internos nas urgências. Colégio de Medicina alerta que deve ser exceção

O Colégio de Medicina Interna considera serem graves as declarações do Conselho de Administração daquela unidade hospitalar que afirmou que a Ordem reconhece a equiparação de funções de assistente hospitalar com internos do quinto ano e que, por isso, estavam asseguradas as "condições mínimas" para as urgências funcionarem em segurança.



Este órgão esclarece que a utilização sistemática de uma equipa composta por um interno de formação específica do quinto ano com um especialista, não cumpre os requisitos definidos e que isso deve ser admitido apenas em situações "muito particulares e excecionais".