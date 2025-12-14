Interrompidas as buscas por três pescadores desaparecidos após naufrágio em Caminha





As buscas serão retomadas na segunda-feira de manhã, lê-se ainda no comunicado.



A embarcação tinha cinco pessoas a bordo. O mestre e um pescador de nacionalidade indonésia foram resgastados e transportados para o Hospital de Viana do Castelo.

Os três desaparecidos são também indonésios.





Em comunicado, a Autoridade Marítima indicou pelas 18h30, queO barco de pesca naufragou numa zona rochosa junto à ilha de Ínsua, ao largo de Caminha.A participar nas operações de buscar está uma aeronave da Força Aérea Portuguesa e uma outra aeronave espanhola.