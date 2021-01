Interrupção total de voos entre Portugal e Reino Unido

António Costa anunciou esta medida após ter participado por videoconferência numa cimeira informal de líderes da União Europeia destinada a coordenar entre os 27 Estados-membros as medidas de combate à covid-19." do coronavírus, declarou o líder do executivo português.António Costa disse que, a partir de sábado, "".De acordo com o primeiro-ministro, durante esta reunião informal de líderes da União Europeia, houve em termos globais "".





Em matéria de fronteiras, António Costa considerou que a decisão "mais importante" tomada na cimeira informal se relacionou precisamente com o fim dos voos para o Reino Unido, ou do Reino Unido para Portugal.Na cimeira informal de chefes de Estado e de Governo da União Europeia, o primeiro-ministro salientou que foi decidido "manter as fronteiras abertas" entre os diferentes Estados-membros."Relativamente a países terceiros, a decisão foi de manter as medidas que existem de controlo da pandemia", acrescentou.