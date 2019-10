Intervenção cirúrgica a Marcelo concluída

De acordo com um comunicado do Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, o cateterismo cardíaco realizado no Hospital de Santa Cruz confirmou “”.A equipa médica adianta que se prevê “uma recuperação total em prazo muito curto,”.





Em declarações à entrada para o hospital, Marcelo Rebelo de Sousa mostrava-se tranquilo, explicando que o procedimento pretendia avaliar o estado de um vaso sanguíneo em concreto. "Ou não é preciso nenhuma intervenção, ou é preciso intervenção muito pequena, imediata, que é colocar `stent`, um ou mais, ou, coisa que espero que não aconteça, é preciso uma intervenção de maior fôlego, imediata ou a prazo", explicou Marcelo à SIC, dizendo estar "muito tranquilo".







O próprio Presidente da República já tinha dito no início do mês que iria fazer este cateterismo porque foi detetada uma calcificação num vaso sanguíneo. Marcelo Rebelo de Sousa revelava então que não se tratava de “nenhuma situação crítica ou grave”.







Argumentou que este cateterismo visa assegurar que “a calcificação num vaso sanguíneo não tem problemas no futuro”. “Não é no presente, é no futuro”, reforçou o Presidente.







Marcelo Rebelo de Sousa dava estes esclarecimentos públicos depois de ter concedido uma entrevista ao programa Alta Definição da SIC, em que falava destas dúvidas de saúde.







Na altura, argumentou que a sua saúde será um fator determinante para a sua decisão sobre uma recandidatura ao cargo de Presidente da República, sobretudo tendo em conta o seu "estilo de presidência, que é uma presidência próxima, também fisicamente".