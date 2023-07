O Governo e a autarquia de Lisboa dizem que não há falhas de segurança no recinto do Palco Tejo, depois da entrada do artista Bordalo II para fazer um protesto. A segurança interna atira a responsabilidade para o empreiteiro da obra. O artista diz que entrou no recinto muito facilmente, sem ser barrado, e que vai doar o dinheiro da obra às vítimas de abuso sexual.