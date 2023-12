Intoxicação alimentar em Coimbra também causa morte de mãe

Morreu a mãe do menino que sofreu de uma intoxicação alimentar. A vítima de 48 anos estava internada no Centro Hospitalar de Coimbra desde o início do mês à espera de um transplante cardíaco.

O filho, de sete anos, morreu há cerca de duas semanas devido a uma intoxicação alimentar.



Tudo aconteceu no dia 9 deste mês, depois de quatro elementos da mesma família serem assistidos no hospital,mãe, pai e irmão mais velho da criança que morreu. Ainda não foram apuradas as causas da intoxicação e o caso está a ser investigado pela Judiciária.