Inundação encerra escola básica com mais de 200 alunos na cidade de Coimbra

De acordo com a vereadora da Educação da Câmara Municipal de Coimbra, Ana Cortez Vaz, a Escola Básica (EB) 1 Quinta das Flores foi encerrada depois de se ter registado "uma infiltração que resultou de uma inundação grave".

"Esteve cá a Proteção Civil e os Bombeiros. A Proteção Civil aconselhou ao encerramento da escola hoje e amanhã [sexta-feira]", informou.

Em declarações à agência Lusa, a autarca explicou que os encarregados de educação estão a ser chamados para ir buscar os alunos, estando já "os serviços da Câmara Municipal a postos para intervir".

"Vai ser feita uma intervenção rapidíssima na escola, de forma a poder-se, na segunda-feira, continuar a prestar os serviços normalmente. Esta é única ocorrência que temos dentro de escolas em Coimbra", garantiu.

A EB1 Quinta das Flores, situada na freguesia de Santo António dos Olivais, tem cerca de 230 alunos, do 1.º ao 4.º ano, e pertence ao Agrupamento Coimbra Sul.

Todos os distritos de Portugal continental estão hoje sob avisos meteorológicos laranja (o segundo mais grave de uma escala de três) devido ao mau tempo.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para hoje, com a passagem da depressão Aline, vento de sudoeste, tornando-se gradualmente forte nas regiões Centro e Sul a partir do início da manhã, com rajadas que poderão atingir os 110 quilómetros por hora (km/h), em especial no litoral a sul do Cabo Mondego e incluindo a costa sul do Algarve, e nas serras destas regiões.