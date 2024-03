Investigação aviários. Registos levantam dúvidas éticas e legais

De acordo com a Direção-geral da Alimentação e Veterinária, no ano passado, um em cada três frangos consumidos precisou de antibióticos. E 95 por cento foram sujeitos a medicação.



No caso da indústria dos ovos, há uma prática que revolta cada vez mais pessoas: todos os dias são triturados milhares de animais vivos.



Alerta-se para as imagens que podem impressionar os mais sensíveis.