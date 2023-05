Investigação caso Maddie. Buscas retomadas na barragem do Arade

Foto: Luís Forra - Lusa

Começaram as buscas por Madeleine McCann na barragem do Arade, em Silves. A RTP sabe que o principal suspeito não revelou à polícia alemã nenhum dado novo que indique que o corpo da menina esteja naquele local. Mas a barragem e a zona florestal envolvente eram muito frequentadas por Crhistian Bruckner. E, por isso, as autoridades querem despistar todas as hipóteses.