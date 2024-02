Investigação Madeira. Medidas de coação só devem ser conhecidas na sexta-feira

Já terminou o interrogatório ao ex-presidente da câmara do Funchal. Pedro Calado alegou desgaste e recusou-se a responder a mais perguntas do juiz. As medidas de coação deverão ser conhecidas sexta-feira ou o mais tardar no sábado.

Pedro Calado e os empresários Custódio Correia e Avelino Farinha estão detidos há 16 dias.



O ex-autarca começou a ser ouvido pelas 10 da manhã, no âmbito do processo de alegada corrupção na Madeira. Mas uma hora depois o interrogatório foi interrompido.



O advogado Paulo Sá e Cunha apresentou um requerimento ao juiz, alegando que Pedro Calado estava desgastado e não ia responder a mais perguntas.



O juiz de instrução criminal já convocou os advogados dos dois outros detidos para que estejam presentes no início das alegações.