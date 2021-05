Investigação RTP. Governo e Câmara de Lisboa permitiram festa do título do Sporting

Afinal, o Governo e a Câmara de Lisboa permitiram a realização da festa do Sporting apesar da oposição da Polícia. Uma investigação da RTP revela que a PSP enviou um ofício ao Ministro da Administração Interna para que Eduardo Cabrita travasse o cortejo dos autocarros do Sporting.