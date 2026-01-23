País
Investigação RTP. Idosos podem ter morrido por falta de cuidados num lar ilegal de Sintra
Há idosos que podem ter morrido por falta de cuidados de enfermagem, num lar ilegal em Sintra. A RTP teve acesso a imagens do estado a que chegaram algumas feridas. É uma reportagem para ver esta noite, logo a seguir ao Telejornal.
De acordo com um dos relatos há uma teia de ligações que envolve enfermeiros, médicos, a corporação local de bombeiros e o Hospital Amadora/Sintra.
A Segurança Social fez uma fiscalização há três anos, mas só lá voltou na semana passada, depois de A Prova dos Factos ter feito perguntas.