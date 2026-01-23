Investigação RTP. Idosos podem ter morrido por falta de cuidados num lar ilegal de Sintra

O lar clandestino tem vários idosos a dormir em camas improvisadas e alguns ficam amarrados na mesma posição mais de 14 horas.



De acordo com um dos relatos há uma teia de ligações que envolve enfermeiros, médicos, a corporação local de bombeiros e o Hospital Amadora/Sintra.



A Segurança Social fez uma fiscalização há três anos, mas só lá voltou na semana passada, depois de A Prova dos Factos ter feito perguntas.