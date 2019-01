Investigação Sexta às 9 - Negócio suspeito pode levar Estado a devolver 4 milhões de euros

Hoje, o processo está mergulhado numa guerra judicial, com o dono da propriedade falida a acusar o administrador de insolvência de abuso de poder e falsificação de documentos.



Neste negócio investigado pelo Ministério Público está também envolvido o ex-candidato à presidência do Montepio, António Godinho, por alegadamente ter participado numa compra simulada com recurso a um cheque do próprio Montepio.