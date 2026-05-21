Investigação sobre menores abandonados em Alcácer do Sal passa para a GNR

A RTP apurou que a mãe terá levado para o estrangeiro os dois menores de nacionalidade francesa sem autorização paterna. A queixa foi apresentada há dez dias.





A Polícia Judiciária tinha confirmado em comunicado às 13h00 que o Ministério Público delegara na PJ a competência para investigar a prática do crime de exposição ou abandono.





No entanto, passado pouco mais de uma hora, surgiu a informação, confirmada pela RTP, de que o Ministério Público retirou o caso à PJ e voltou a remetê-lo à GNR, que o tem registado como "violência doméstica".





As crianças não foram entregues à embaixada. No âmbito do processo, foram apenas solicitadas informações à embaixada, esclarece o Conselho Superior da Magistratura.





A medida aplicada pelo tribunal foi a de acolhimento familiar.





Entretanto, uma fonte do Ministério francês dos Negócios Estrangeiros adiantou à RTP que está a par da situação em Portugal e assegurou que "as crianças estão sãs e salvas".





"Inicialmente, foram colocadas ao cuidado dos serviços portugueses de proteção de menores. Foi instaurado um inquérito e os nossos serviços mantêm-se mobilizados. Não faremos mais comentários nesta fase, uma vez que o caso está em curso", acrescentou a mesma fonte.







As duas crianças, com três e cinco anos, foram encontradas sozinhas junto a uma estrada entre Alcácer do Sal e a Comporta, no distrito de Setúbal, aparentemente perdidos e abandonados pela progenitora. A GNR foi alertada e as crianças não tinham qualquer identificação.





O Ministério Público confirmou esta quarta-feira à RTP que a situação "deu entrada no Juízo de Família e Menores de Santiago do Cacém".





Acrescenta que se trata de um "procedimento judicial urgente, previsto no art.º 92.º da Lei de proteção de crianças e jovens em perigo", aguardando-se decisão judicial.







