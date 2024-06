Investigação sobre Parkinson ganha Prémio Mulheres na Ciência

Cláudia Deus é doutorada em biologia experimental e biomedicina | Foto: Rita Fernandes - Antena 1

Cláudia Deus, de 37 anos, é uma das quatro vencedoras da edição de 2023 do prémio "Mulheres na Ciência". Doutorada em biologia experimental e biomedicina, desenvolve investigação no Instituto Multidisciplinar de Envelhecimento da Universidade de Coimbra.