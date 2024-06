Investigação sobre resistência das células que revestem o corpo vence prémio "Mulheres na Ciência"

Mariana Osswald é doutorada em biologia e trabalha no i3s, Instituto de Investigação e Inovação em Saúde da Universidade do Porto. | Foto: Rita Fernandes - Antena 1

"O corpo é revestido por camadas de células que controlam tudo o que entra e sai do corpo. É preciso perceber como é que as células protegem o nosso corpo sem romper", explica Mariana Osswald, uma das quatro cientistas vencedoras do prémio "Mulheres na Ciência 2023".